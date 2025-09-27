З Польщі депортували українського машиніста, який п’яним керував потягом з 200 людьми

Український машиніст керував пасажирським поїздом, що прямував до Польщі, у стані алкогольного сп'яніння – його депортували.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

Повідомлення про машиніста, який керував пасажирським поїздом за маршрутом Київ-Хелм з майже 200 пасажирами на борту, ймовірно в стані алкогольного сп'яніння, надійшло до поліції минулого вівторка після 15:00.

Алкоголь від нього відчули співробітники митно-податкової служби, які виконували службові обов'язки в поїзді.

Поліцейські встановили, що машиністом поїзда був 42-річний громадянин України. Вони провели тест, який показав, що чоловік дійсно вживав алкоголь. У видихуваному ним повітрі було 0,3 проміле алкоголю (стан, за якого алкоголь має незначний вплив на організм людини. – Ред.).

Стосовно українця було розпочато розслідування.

"У зв'язку з порушенням правопорядку поліцейські звернулися до прикордонного посту в Дорогуську з проханням видати рішення про зобов'язання для іноземця повернутися до своєї країни", – йдеться в повідомленні поліції.

У четвер українець був остаточно депортований з Польщі. Йому також було заборонено в'їжджати до Польщі та інших держав Шенгенської зони протягом п'яти років.

Раніше повідомлялось, що з Польщі депортують 25-річного громадянина України, який вже мав проблеми з законом, після нападу на водія міського автобуса у Вроцлаві.

Перед тим з Польщі депортували 15 українців, яких визначили загрозою для громадської безпеки.