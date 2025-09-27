Из Польши депортировали украинского машиниста, который пьяным управлял поездом с 200 людьми

Украинский машинист управлял пассажирским поездом, следовавшим в Польшу, в состоянии алкогольного опьянения – его депортировали.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

Сообщение о машинисте, который управлял пассажирским поездом по маршруту Киев-Хелм с почти 200 пассажирами на борту, вероятно в состоянии алкогольного опьянения, поступило в полицию в прошлый вторник после 15:00.

Алкоголь от него почувствовали сотрудники таможенно-налоговой службы, которые выполняли служебные обязанности в поезде.

Полицейские установили, что машинистом поезда был 42-летний гражданин Украины. Они провели тест, который показал, что мужчина действительно употреблял алкоголь. В выдыхаемом им воздухе было 0,3 промилле алкоголя (состояние, при котором алкоголь оказывает незначительное влияние на организм человека. – Ред.).

В отношении украинца было начато расследование.

"В связи с нарушением правопорядка полицейские обратились к пограничному посту в Дорогуске с просьбой выдать решение об обязательстве для иностранца вернуться в свою страну", – говорится в сообщении полиции.

В четверг украинец был окончательно депортирован из Польши. Ему также было запрещено въезжать в Польшу и другие государства Шенгенской зоны в течение пяти лет.

Ранее сообщалось, что из Польши депортируют 25-летнего гражданина Украины, который уже имел проблемы с законом, после нападения на водителя городского автобуса во Вроцлаве.

Перед этим из Польши депортировали 15 украинцев, которых определили как угрозу для общественной безопасности.