В Германии хотят разрешить сбивать дроны при определенных условиях

После нескольких инцидентов с дронами в Германии и Европе немецкое правительство рассматривает возможность разрешить вооруженным силам сбивать беспилотники при определенных условиях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Bild.

По информации издания, министр внутренних дел Александр Добриндт планирует соответствующий закон, который будет регулировать полномочия по полетам беспилотных летательных аппаратов.

Как узнали в Bild, вооруженным силам будет разрешено применять вооруженные меры, если дрон представляет непосредственную угрозу для жизни людей или важной инфраструктуры, а другие меры защиты являются недостаточными.

В таких кризисных ситуациях, согласно информации, право принятия решений перейдет к Министерству обороны.

Накануне стало известно, что на севере Германии расследуют появление неизвестных дронов. В частности, над Шлезвиг-Гольштайном заметили несколько беспилотников, в связи с чем местные власти начали расследование.

Подобные инциденты с дронами стали происходить все чаще в последние недели, в частности в Дании. Детали читайте в статье: как дроны добрались до стратегических объектов и как отреагирует страна НАТО