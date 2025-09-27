Зеленський: 10 вересня у Польщу летіли 92 дрони РФ, Україна більшість збила

Президент Володимир Зеленський повідомив, що уночі 10 вересня до Польщі прямували 92 російські дрони, однак Україна збила більшість з них у своєму повітряному просторі.

Як пише "Європейська правда", про це Зеленський сказав на брифінгу, який в суботу транслював "Укрінформ".

Президент зазначив, що глава Кремля Владімір Путін перевіряє здатність Європи відповідати на його гібридні атаки. За словами Зеленського, наразі йому вдалось перевірити, що у європейців поки немає здатності захистити своє небо від сучасних дронів Росії.

"На прикладі одного польського кейсу. В Польщу летіло 92 дрони. Ми все збили. 19 долетіло до них. Так, ми їх збили над територією України, безумовно. Можна сказати, що вони летіли до нас, але ми бачимо напрямок і, як то кажуть, хореографію цього польоту. Тому ми вважаємо, що летіло 92. Ми все збили. 19, вважаємо, долетіло. Чотири збили поляки", – сказав Зеленський.

Він додав, що не береться порівнювати сили української та польської армій, оскільки "ми у війні, вони не в війні".

Президент зазначив, що Україна готова ділитися досвідом протидії російським дронам.

"Ми давали сигнали деяким країнам… В деякі країни ми відправимо наших людей… А представники деяких країн будуть в Україні", – сказав Зеленський.

Президент також перерахував держави, які вже зіткнулися з появою невідомих дронів, та припустив, що Росія таким чином перевіряє настрій у суспільствах цих держав.

"Ви бачите Норвегію, Данію. Є сигнали, мені здається, зранку були від Швеції. Є Румунія, поляки є Балтійські держави. Він перевіряє, що є в європейців. І друге – я впевнений, що він (Путін) дає перед зимою сигнали, щоби країни ті, які дуже близькі до України, щоб відчули – а що там із суспільством, наскільки вони готові далі підтримувати (Україну. – Ред.)", – зазначив президент.

Польська влада офіційно заявляла, що у її повітряний простір вночі 10 вересня вторглися близько 20 дронів РФ. Окремі з них залетіли на майже 300 км вглиб від східного кордону.

18 вересня Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

