Зеленский: 10 сентября в Польшу летели 92 дрона РФ, Украина большинство сбила

Президент Владимир Зеленский сообщил, что ночью 10 сентября в Польшу направлялись 92 российских дрона, однако Украина сбила большинство из них в своем воздушном пространстве.

Как пишет "Европейская правда", об этом Зеленский сказал на брифинге, который в субботу транслировал "Укринформ".

Президент отметил, что глава Кремля Владимир Путин проверяет способность Европы отвечать на его гибридные атаки. По словам Зеленского, пока ему удалось проверить, что у европейцев пока нет способности защитить свое небо от современных дронов России.

"На примере одного польского кейса. В Польшу летело 92 дрона. Мы все сбили. 19 долетело до них. Да, мы их сбили над территорией Украины, безусловно. Можно сказать, что они летели к нам, но мы видим направление и, как говорится, хореографию этого полета. Поэтому мы считаем, что летело 92. Мы все сбили. 19, считаем, долетело. Четыре сбили поляки", – сказал Зеленский.

Он добавил, что не берется сравнивать силы украинской и польской армий, поскольку "мы в войне, они не в войне".

Президент отметил, что Украина готова делиться опытом противодействия российским дронам.

"Мы давали сигналы некоторым странам... В некоторые страны мы отправим наших людей... А представители некоторых стран будут в Украине", – сказал Зеленский.

Президент также перечислил государства, которые уже столкнулись с появлением неизвестных дронов, и предположил, что Россия таким образом проверяет настроение в обществах этих государств.

"Вы видите Норвегию, Данию. Есть сигналы, мне кажется, утром были от Швеции. Есть Румыния, поляки, есть Балтийские государства. Он проверяет, что есть у европейцев. И второе – я уверен, что он (Путин) дает перед зимой сигналы, чтобы страны, которые очень близки к Украине, почувствовали – а что там с обществом, насколько они готовы дальше поддерживать (Украину. – Ред.)", – отметил президент.

Польские власти официально заявляли, что в их воздушное пространство ночью 10 сентября вторглись около 20 дронов РФ. Некоторые из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

18 сентября Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

