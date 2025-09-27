"Це фейк!": Сійярто відреагував на оприлюднений маршрут угорського дрона-порушника

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на оприлюднення Києвом маршруту угорського безпілотника, який порушив український повітряний простір у п'ятницю, назвавши його "фейком".

Про це Сійярто написав у суботу у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Нагадаємо, глава МЗС Андрій Сибіга повідомив у суботу, що Збройні сили Україні зібрали всі необхідні докази щодо вторгнення на українську територію угорського дрона-розвідника.

Міністр опублікував зображення, яке, за його словами, відображає точний маршрут дрона в повітряному просторы України. Сибіга зазначив, що робить публікацію "для сліпих угорських посадовців".

Сійярто відреагував на публікацію Сибіги коротким коментарем: "Це фейк! Ви не повинні себе дискредитувати!".

Після того, як у п’ятницю президент Володимир Зеленський повідомив про вторгнення угорського дрона-розвідника, Сійярто сказав, що він "починає божеволіти від антиугорських настроїв" і "бачить привидів".

Андрій Сибіга у відповідь на це написав, що "ми починаємо бачити багато речей, Петере, зокрема лицемірство та моральну деградацію вашого уряду".