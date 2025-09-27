"Это фейк!": Сийярто отреагировал на обнародованный маршрут венгерского дрона-нарушителя

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на обнародование Киевом маршрута венгерского беспилотника, который нарушил украинское воздушное пространство в пятницу, назвав его "фейком".

Об этом Сийярто написал в субботу в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Напомним, глава МИД Андрей Сибига сообщил в субботу, что Вооруженные силы Украины собрали все необходимые доказательства вторжения на украинскую территорию венгерского дрона-разведчика.

Министр опубликовал изображение, которое, по его словам, отражает точный маршрут дрона в воздушном пространстве Украины. Сибига отметил, что делает публикацию "для слепых венгерских чиновников".

Сьянтяро отреагировал на публикацию Сибиги коротким комментарием: "Это фейк! Вы не должны себя дискредитировать!".

После того, как в пятницу президент Владимир Зеленский сообщил о вторжении венгерского разведывательного дрона, Сийярто сказал, что он "начинает сходить с ума от антивенгерских настроений" и "видит призраков".

Андрей Сибига в ответ на это написал, что "мы начинаем видеть много вещей, Петер, в частности лицемерие и моральную деградацию вашего правительства".