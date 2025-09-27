В Молдове перед выборами распространяют фейки об отправке войск в Украину

В администрации президента Молдовы в субботу предупредили граждан о том, что в последнее время в социальных сетях постоянно циркулирует ложная информация о якобы "договоренности об отправке молдавских войск" в Украину воевать с Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Пресс-секретарь президента Майи Санду Игорь Захаров подчеркнул, что это фейки, созданные для запугивания людей. Захаров напомнил, что Молдова – нейтральное государство.

"Будьте осторожны. В эти дни в Telegram продолжают распространять фейки, чтобы запугать людей и посеять недоверие. Молдова – нейтральное государство и останется таковым. Все истории о якобы достигнутых соглашениях об отправке войск – откровенная ложь. Не позволяйте себя обманывать: правда и наше единство – лучшая защита", – заявил Захаров.

Он призвал граждан получать информацию только из официальных источников и сообщать о недостоверной информации.

В воскресенье, 28 сентября, в Молдове состоятся парламентские выборы, по итогам которых пророссийские силы имеют шанс получить власть.

Напомним, в Молдове за два дня до выборов усложнили доступ жителей Приднестровья к голосованию.

