У Варшаві затримали французького "людину-павука", який видерся на найвищу будівлю в ЄС
Новини — Субота, 27 вересня 2025, 19:52 —
Поліція Варшави затримала 24-річного громадянина Франції, який без страховки піднявся на хмарочос у центрі Варшави – найвищу будівлю у Європейському Союзі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.
Правоохоронці близько полудня отримали повідомлення про чоловіка, що підіймався по фасаду найвищої будівлі в Європейському Союзі – вежу Tower.
Правоохоронці дочекалися, поки 24-річний чоловік дістався вершини хмарочоса, після чого затримали його на даху.
Згодом розпочалися допити свідків події. Найімовірніше, завтра французу висунуть обвинувачення.
Світлини з операції опублікувала у соцмережах сторінка Wawa Hot News 24.
24-річний затриманий поліцією – це Тітуан Ледюк. Француз відомий своїми екстремальними міськими сходженнями, його часто називають "людиною-павуком".
Вежа Varso є найвищою будівлею в Польщі та всьому ЄС. Її висота – 310 метрів разом зі шпилем, офіційне відкриття відбулося у 2022 році.
Нагадаємо, кілька років тому у Парижі затримали поляка, який без спорядження здирався на 210-метровий хмарочос.