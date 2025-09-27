У Варшаві затримали французького "людину-павука", який видерся на найвищу будівлю в ЄС

Поліція Варшави затримала 24-річного громадянина Франції, який без страховки піднявся на хмарочос у центрі Варшави – найвищу будівлю у Європейському Союзі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Правоохоронці близько полудня отримали повідомлення про чоловіка, що підіймався по фасаду найвищої будівлі в Європейському Союзі – вежу Tower.

Правоохоронці дочекалися, поки 24-річний чоловік дістався вершини хмарочоса, після чого затримали його на даху.

Згодом розпочалися допити свідків події. Найімовірніше, завтра французу висунуть обвинувачення.

Світлини з операції опублікувала у соцмережах сторінка Wawa Hot News 24.

Фото зі сторінки у Facebook Wawa Hot News 24

24-річний затриманий поліцією – це Тітуан Ледюк. Француз відомий своїми екстремальними міськими сходженнями, його часто називають "людиною-павуком".

Вежа Varso є найвищою будівлею в Польщі та всьому ЄС. Її висота – 310 метрів разом зі шпилем, офіційне відкриття відбулося у 2022 році.

Вежа Varso ілюстративне фото

Нагадаємо, кілька років тому у Парижі затримали поляка, який без спорядження здирався на 210-метровий хмарочос.