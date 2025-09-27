В Варшаве задержали французского "человека-паука", который взобрался на самое высокое здание в ЕС

Полиция Варшавы задержала 24-летнего гражданина Франции, который без страховки поднялся на небоскреб в центре Варшавы – самое высокое здание в Европейском Союзе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Правоохранители около полудня получили сообщение о мужчине, поднимавшемся по фасаду самого высокого здания в Европейском Союзе – башне Tower.

Правоохранители дождались, пока 24-летний мужчина добрался до вершины небоскреба, после чего задержали его на крыше.

Впоследствии начались допросы свидетелей происшествия. Скорее всего, завтра французу предъявят обвинение.

Фотографии с операции опубликовала в соцсетях страница Wawa Hot News 24.

Фото со страницы в Facebook Wawa Hot News 24

24-летний задержанный полицией – это Титуан Ледюк. Француз известен своими экстремальными городскими восхождениями, его часто называют "человеком-пауком".

Башня Varso является самым высоким зданием в Польше и во всем ЕС. Ее высота – 310 метров вместе со шпилем, официальное открытие состоялось в 2022 году.

Башня Varso иллюстративное фото

Напомним, несколько лет назад в Париже задержали поляка, который без снаряжения забирался на 210-метровый небоскреб.