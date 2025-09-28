Польша поднимала авиацию из-за ночной атаки России против Украины

Польша поднимала в воздух патрульные истребители из-за комбинированной воздушной атаки России по Украине в ночь на 28 сентября.

Об этом сообщили в Оперативном командовании ВС Польши, пишет "Европейская правда".

В связи с воздушной атакой РФ против Украины и активностью российской стратегической авиации в Польше превентивно перевели в повышенную готовность системы мониторинга воздушного пространства и подняли в воздух польские и союзные истребители.

Около 9 утра по Киеву в Оперативном командовании сообщили, что операция завершена и нарушений воздушного пространства Польши не зафиксировано.

"Благодарим за поддержку Воздушное командование НАТО и Королевские воздушные силы Нидерландов, чьи истребители сегодня помогали гарантировать безопасность польского воздушного пространства. Также благодарим Бундесвер за поддержку с помощью систем Patriot, которые укрепили защиту польского воздушного пространства", – говорится в заявлении.

Напомним, 10 сентября в воздушное пространство Польши впервые вторглись от 19 до, по неофициальным данным, более 20 аппаратов. Некоторые из них залетели почти на 300 км от восточной границы.

Единственным разрушением в результате атаки стало повреждение частного жилого дома в Вириках недалеко от Люблина. Информация о том, что это могло произойти из-за ракеты с истребителя, а не сбитого БПЛА, вызвала дополнительный скандал.

Министр обороны Польши подчеркнул, что ответственность за все последствия атаки несет Россия.

После этого инцидента активизировались разговоры о "стене дронов" вдоль восточных границ ЕС, а также о возможности участия Польши и других соседей в сбивании воздушных целей над территорией Украины.