НАТО усилит миссию в Балтийском море после подозрительных БПЛА в Дании

Североатлантический альянс усилит патрулирование в Балтийском море после серии случаев с появлением беспилотников возле стратегических объектов стран региона, в частности в Дании.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

В субботу в Альянсе объявили, что дополнят силы, привлеченные к миссии "Балтийский страж", дополнительным фрегатом со средствами ПВО и некоторыми другими возможностями после подозрительных инцидентов с БПЛА возле стратегических объектов в Дании на этой неделе.

В письменном комментарии отметили, что НАТО "будет осуществлять еще более пристальный надзор в регионе Балтийского моря с помощью различных возможностей", включая разведывательные платформы, сбор разведданных и мониторинг.

Миссия "Балтийский страж" действует с начала 2025 года, ее развернули после очередного повреждения инфраструктуры в Финском заливе.

Напомним, в субботу Дания сообщила о новых пролетах дронов возле военных объектов. Подозрительные беспилотники заметили также в Швеции недалеко от базы ВМС.

