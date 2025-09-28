Одна із земель Німеччини закріпила право мусульман на вихідні у найбільші релігійні свята
У німецькій землі Шлезвіг-Гольштейн погодилися надати право працівникам-мусульманам брати вихідні у два релігійні свята.
Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".
Працівники-мусульмани у землі Шлезвіг-Гольштейн невдовзі отримають можливість брати вихідні у зв’язку зі своїми релігійними святами – у перший день Рамадану та на Курбан-байрам.
Відповідну домовленість підписали між земельною владою та Асоціацією ісламських культурних центрів Північної Німеччини.
Йдеться не про додатковий вихідний до передбачених законом, а право взяти відгул саме у ці дати.
