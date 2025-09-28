Укр Рус Eng

Одна из земель Германии закрепила право мусульман на выходные на два религиозных праздника

Новости — Воскресенье, 28 сентября 2025, 11:59 — Мария Емец

В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн согласились предоставить право работникам-мусульманам брать выходные в два религиозных праздника.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Работники-мусульмане в земле Шлезвиг-Гольштейн вскоре получат возможность брать выходные в связи со своими религиозными праздниками – в первый день Рамадана и на Курбан-байрам.

Соответствующую договоренность подписали между земельными властями и Ассоциацией исламских культурных центров Северной Германии.

Речь идет не о дополнительном выходном к предусмотренным законом, а о праве взять отгул именно в эти даты.

Как сообщалось, испанский город ограничил празднование мусульманских праздников, в правительстве раскритиковали это решение.

В Финляндии обсуждают ограничения на мусульманскую одежду в школе.

