Одна из земель Германии закрепила право мусульман на выходные на два религиозных праздника
В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн согласились предоставить право работникам-мусульманам брать выходные в два религиозных праздника.
Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".
Работники-мусульмане в земле Шлезвиг-Гольштейн вскоре получат возможность брать выходные в связи со своими религиозными праздниками – в первый день Рамадана и на Курбан-байрам.
Соответствующую договоренность подписали между земельными властями и Ассоциацией исламских культурных центров Северной Германии.
Речь идет не о дополнительном выходном к предусмотренным законом, а о праве взять отгул именно в эти даты.
