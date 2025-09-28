Одна из земель Германии закрепила право мусульман на выходные на два религиозных праздника

В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн согласились предоставить право работникам-мусульманам брать выходные в два религиозных праздника.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Работники-мусульмане в земле Шлезвиг-Гольштейн вскоре получат возможность брать выходные в связи со своими религиозными праздниками – в первый день Рамадана и на Курбан-байрам.

Соответствующую договоренность подписали между земельными властями и Ассоциацией исламских культурных центров Северной Германии.

Речь идет не о дополнительном выходном к предусмотренным законом, а о праве взять отгул именно в эти даты.

