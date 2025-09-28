Данія на час європейського саміту забороняє всі польоти дронів

Протягом наступного тижня всі польоти цивільних безпілотників у повітряному просторі Данії будуть заборонені у звʼязку з проведенням саміту Європейської політичної спільноти.

Як пише "Європейська правда", про це в неділю повідомило Міністерство транспорту Данії.

Рішення обмежити польоти дронів міністр транспорту Данії Томас Даніельсен у консультації з міністром оборони та міністром юстиції "з огляду на останні інциденти з дронами в декількох аеропортах".

Заборона буде цілодобовою, набуде чинності з 29 вересня і діятиме до 3 жовтня.

Закон про авіацію дає міністру транспорту Данії можливість закрити весь або частину повітряного простору, якщо це необхідно для громадської безпеки або за наявності особливих обставин.

Порушення заборони може призвести до штрафу або тюремного ув'язнення на строк до двох років, нагадують у Міністерстві транспорту Данії.

Нагадаємо, у суботу Данія повідомила про нові прольоти дронів біля військових об'єктів.

Після серії випадків з появою безпілотників біля стратегічних об’єктів країн Балтійського регіону НАТО посилить патрулювання у Балтійському морі.

Читайте детальніше, що відомо про гібридну атаку РФ на Європу і якою буде відповідь.