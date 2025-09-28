Дания на время европейского саммита запрещает все полеты дронов

В течение следующей недели все полеты гражданских беспилотников в воздушном пространстве Дании будут запрещены в связи с проведением саммита Европейского политического сообщества.

Как пишет "Европейская правда", об этом в воскресенье сообщило Министерство транспорта Дании.

Решение ограничить полеты дронов министр транспорта Дании Томас Даниэльсен принял в консультации с министром обороны и министром юстиции "учитывая последние инциденты с дронами в нескольких аэропортах".

Запрет будет круглосуточным, вступит в силу с 29 сентября и будет действовать до 3 октября.

Закон об авиации дает министру транспорта Дании возможность закрыть все или часть воздушного пространства, если это необходимо для общественной безопасности или при наличии особых обстоятельств.

Нарушение запрета может привести к штрафу или тюремному заключению на срок до двух лет, напоминают в Министерстве транспорта Дании.

Напомним, в субботу Дания сообщила о новых пролетах дронов возле военных объектов.

После серии случаев с появлением беспилотников возле стратегических объектов стран Балтийского региона НАТО усилит патрулирование в Балтийском море.

