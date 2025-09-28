Суд у Молдові підтвердив зняття з виборів партії, глава якої зазіхала на Одещину

Апеляційний суд Кишинева в неділю підтвердив рішення Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації партії Moldova Mare ("Велика Молдова") та списку її кандидатів на парламентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

Апеляційний суд таким чином підтвердив рішення ЦВК Молдови, яка скасувала реєстрацію партії на підставі даних про непрозорість її фінансування і підкуп виборців.

Водночас Moldova Mare, очолювана Вікторією Фуртуне, все ж залишається у виборчих бюлетенях, оскільки остаточного рішення про виключення партії з виборчих перегонів не ухвалено.

Представники партії мають право оскаржити рішення Апеляційного суду Кишинева у Верховному суді Молдови. Адвокат партії Ігор Глопеччі заявив пресі, що партія готова подати скаргу до Європейського суду з прав людини.

Формальна ідеологія Moldova Mare – молдовський націоналізм, але на практиці це віртуальна партія. Її створила і очолює Вікторія Фуртуне – людина молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, який зараз живе у Москві та працює на Кремль, координуючи російські активності у Молдові.

Фуртуне нещодавно привернула до себе увагу заявами про прагнення повернути Молдові Буджак – історико-географічний регіон, що є півднем сучасної Одеської області.

Вона, поруч з низкою молдовських політиків, у липні 2025 року опинилась у санкційному списку ЄС.

