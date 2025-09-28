Апелляционный суд Кишинева в воскресенье подтвердил решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации партии Moldova Mare ("Великая Молдова") и списка ее кандидатов на парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.

Апелляционный суд таким образом подтвердил решение ЦИК Молдовы, которая отменила регистрацию партии на основании данных о непрозрачности ее финансирования и подкупе избирателей.

В то же время Moldova Mare, возглавляемая Викторией Фуртуне, все же остается в избирательных бюллетенях, поскольку окончательное решение об исключении партии из избирательной гонки не принято.

Представители партии имеют право обжаловать решение Апелляционного суда Кишинева в Верховном суде Молдовы. Адвокат партии Игорь Глопеччи заявил прессе, что партия готова подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Формальная идеология Moldova Mare – молдавский национализм, но на практике это виртуальная партия. Ее создала и возглавляет Виктория Фуртуне – человек молдавского олигарха-беглеца Илана Шора, который сейчас живет в Москве и работает на Кремль, координируя российские активности в Молдове.

Фуртуне недавно привлекла к себе внимание заявлениями о стремлении вернуть Молдове Буджак – историко-географический регион, являющийся югом современной Одесской области.

Она, наряду с рядом молдавских политиков, в июле 2025 года оказалась в санкционном списке ЕС.

Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": Додон и ультраправые на службе Кремля: кто может выиграть в Молдове и чем это грозит Украине.