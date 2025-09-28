"Ми що, будемо соплі жувати?": Лукашенко обіцяє НАТО відповідь на збиття літаків-порушників

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пригрозив, що у разі збиття літаків, які порушують повітряний простір НАТО, "відповідь прилетить миттєво".

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА, про це він сказав російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

У розмові з Зарубіним білоруський диктатор поділився своїми міркуваннями на тему потенційного збиття літаків, які порушують повітряний простір Альянсу, сказавши, що "базікати можна і в публічному просторі будь-які афери запускати".

"А коли дійде до справи – ось ви потім побачите, що вони збиватимуть і як. Що, вони збиватимуть на нашій території білоруські літальні апарати – літаки, вертольоти?" – додав він.

Лукашенко далі нагадав, що часто літає в Біловезьку пущу, що біля кордону з Польщею.

"Вони що, вертоліт президента збиватимуть або там якийсь військовий вертоліт супроводу? Так відповідь же прилетить миттєво. Це ж не війна в Україні", – пообіцяв він.

Самопроголошений президент Білорусі також поскаржився на заяви, що напад на країну НАТО означатиме, що "вони будуть захищатися і мало не на нас нападати".

"А ми що, будемо, вибачте мене, соплі жувати?" – обурився Лукашенко.

Раніше агентство Bloomberg писало, що європейські дипломати попередили Росію про готовність вжити рішучих заходів у відповідь на подальші порушення, і констатували, що інцидент проти Естонії був навмисним.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що підтримує позицію Дональда Трампа про необхідність збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.