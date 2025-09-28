"Мы что, будем сопли жевать?": Лукашенко обещает НАТО ответ на сбивание самолетов-нарушителей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что в случае сбития самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО, "ответ прилетит мгновенно".

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА, об этом он сказал российскому пропагандисту Павлу Зарубину.

В разговоре с Зарубиным белорусский диктатор поделился своими соображениями на тему потенциального сбивания самолетов, нарушающих воздушное пространство Альянса, сказав, что "болтать можно и в публичном пространстве любые аферы запускать".

"А когда дойдет до дела – вот вы потом увидите, что они собьют и как. Что, они собьют на нашей территории белорусские летательные аппараты – самолеты, вертолеты?" – добавил он.

Лукашенко далее напомнил, что часто летает в Беловежскую пущу, что у границы с Польшей.

"Они что, вертолет президента будут сбивать или там какой-то военный вертолет сопровождения? Так ответ же прилетит мгновенно. Это же не война в Украине", – пообещал он.

Самопровозглашенный президент Беларуси также пожаловался на заявления, что нападение на страну НАТО будет означать, что "они будут защищаться и чуть ли не на нас нападать".

"А мы что, будем, извините меня, сопли жевать?" – возмутился Лукашенко.

Ранее агентство Bloomberg писало, что европейские дипломаты предупредили Россию о готовности принять решительные меры в ответ на дальнейшие нарушения и констатировали, что инцидент против Эстонии был преднамеренным.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что поддерживает позицию Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство Альянса.