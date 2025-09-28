Венс: у США обсуждают просьбу Украины о Tomahawk, решение – за Трампом

Вице-президент США Джей Ди Венс подтвердил, что в администрации Дональда Трампа обсуждают возможность предоставления Украине ракет Tomahawk.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Fox News.

Венс сказал, что предоставление Украине Tomahawk – "это вопрос, по которому окончательное решение будет принимать президент" США Дональд Трамп.

"Президент сделает то, что наилучшим образом соответствует интересам Соединенных Штатов Америки. Это является движущей силой его решений в области внешней политики и оборонной политики", – добавил он.

Американский вице-президент сказал, что "именно в эту минуту мы ведем переговоры по этому вопросу (относительно Tomahawk. – Ред.)".

СМИ ранее сообщили, что на недавней встрече с Дональдом Трампом в Нью-Йорке Владимир Зеленский обсуждал передачу Украине ракет Tomahawk.

Комментируя информацию о якобы просьбе к Трампу предоставить Украине Tomahawk, Зеленский заявил, что американский лидер получил запрос "с деталями и с иллюстрациями" относительно всего, чего "хочет Украина".