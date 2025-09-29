Партия Санду получает единоличное большинство в новом парламенте Молдовы

Голоса молдавской диаспоры в Европе обеспечили действующей партии власти 52 мандата в новом парламенте и право единолично формировать правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Сейчас после подсчета около 95% протоколов с участков для голосования, партия "Действие и солидарность" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) имеет поддержку более 47,5% избирателей, и этот показатель продолжает расти. Сейчас идет подсчет голосов диаспоры, которая голосовала дольше, чем жители Молдовы. Среди граждан Молдовы в европейских государствах, которые ходят на выборы, есть убедительное большинство избирателей PAS.

В Молдове на парламентских выборах действует достаточно высокий избирательный барьер (5% для партий, 7% для блоков), поэтому голоса за эти политические силы и тех кандидатов, которые не преодолели барьер, распределяются между партиями-победителями. За счет этого распределения PAS пока гарантировал себе получение 52 мандатов в парламенте нового созыва. Это количество может возрасти в случае существенного роста показателя партии.

В парламент Молдовы избирают 101 депутата, поэтому PAS будет иметь единоличное большинство и сможет сформировать правительство без объединения с другими партиями.

Пророссийский "Патриотический блок" во главе с экс-президентом Игорем Додоном получил менее 26% голосов (процент продолжает падать) и, вероятно, будет иметь 28 мандатов.

На третьем месте – блок Альтернатива с 9 мандатами (получил менее 8,5%). Также в парламент проходят формально прорумынская партия, которую обвиняют в связях с ФСБ, "Демократия дома", и "Наша партия" популиста Ренато Усатого, обе, как ожидается, будут иметь по 6 мандатов.

Стоит также заметить, что сейчас количество голосов, которые получил PAS, выше суммы голосов всех других партий, преодолевших проходной барьер.

Впрочем, окончательное распределение мандатов должен объявить ЦИК Молдовы.

Как сообщалось, на выборах в Молдове пророссийские регионы дали более низкую явку, что позволило партии власти получить больше.

Тем временем полиция этой страны сообщила о задержании приднестровцев, готовивших беспорядки сразу после выборов.

