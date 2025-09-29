Сибіга в понеділок відвідає Польщу

У понеділок, 29 вересня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга перебуватиме з робочим візитом у Варшаві, у програмі поїздки – серія зустрічей із європейськими та євроатлантичними партнерами і участь у 12-му Варшавському безпековому форумі.

Про це повідомила пресслужба МЗС, пише "Європейська правда".

На запрошення віцепрем’єра, міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, очільник українського МЗС приєднається до міністерської зустрічі у форматі "Веймар+" разом із міністрами закордонних справ Польщі, Німеччини та Франції.

Окрім цього, Сибіга проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема з Маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідавою-Блонською, міністром з питань Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, міністром закордонних справ Німеччини Йоганном Вадефулем, президентом ПА НАТО Маркосом Перестрелло, гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та іншими високопосадовцями.

У рамках Варшавського безпекового форуму міністр візьме участь у панельній дискусії "Підвищення ставок: Чи варто Європі боятися?" разом із польським, французьким і німецьким колегами.

Основні акценти візиту будуть зроблені на консолідації трансатлантичної підтримки України, посиленні тиску на державу-агресора, просуванні європейської та євроатлантичної інтеграції і досягненні справедливого миру.

Нагадаємо, Польща піднімала в повітря патрульні винищувачі через комбіновану повітряну атаку Росії по Україні в ніч проти 28 вересня.

Російський ракетний снаряд пошкодив посольство Польщі в Україні під час масованого обстрілу тієї ночі.