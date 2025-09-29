Сибига в понедельник посетит Польшу

В понедельник, 29 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига будет с рабочим визитом в Варшаве, в программе поездки – серия встреч с европейскими и евроатлантическими партнерами и участие в 12-м Варшавском форуме по безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба МИД, пишет "Европейская правда".

По приглашению вице-премьера, министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, глава украинского МИД присоединится к министерской встрече в формате "Веймар+" вместе с министрами иностранных дел Польши, Германии и Франции.

Кроме того, Сибига проведет ряд двусторонних переговоров, в частности с маршалком Сената Польши Малгожатой Кидавой-Блонской, министром по вопросам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Германии Йоганном Вадефулем, президентом ПА НАТО Маркосом Перестрелло, гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и другими высокопоставленными лицами.

В рамках Варшавского форума по безопасности министр примет участие в панельной дискуссии "Повышение ставок: стоит ли Европе бояться?" вместе с польскими, французскими и немецкими коллегами.

Основные акценты визита будут сделаны на консолидации трансатлантической поддержки Украины, усилении давления на государство-агрессора, продвижении европейской и евроатлантической интеграции и достижении справедливого мира.

Напомним, Польша поднимала в воздух патрульные истребители из-за комбинированной воздушной атаки России по Украине в ночь на 28 сентября.

Российский ракетный снаряд повредил посольство Польши в Украине во время массированного обстрела той ночью.