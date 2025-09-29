Северо-запад Турции пострадал от землетрясения магнитудой 5,4

Мощное землетрясение потрясло северо-запад Турции в воскресенье, вынудив людей покинуть свои дома.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в городе Симав в провинции Кютахья на глубине 8 километров, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям AFAD.

Толчок произошел в 12:59 и сопровождался афтершоком силой 4,0.

По данным СМИ, землетрясение также ощущалось в Стамбуле – крупнейшем городе Турции, расположенном примерно в 100 километрах к северу.

Телевизионные кадры показали, как жители Кютахьи после подземных толчков собирались на площадях и в парках.

В августе землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе Синдырги соседней провинции Балыкесир. Тогда погиб один человек, а десятки получили ранения. С тех пор регион вокруг Балыкесира подвергается менее мощным толчкам.

Турция расположена на крупных тектонических разломах, поэтому землетрясения там случаются часто.

В 2023 году землетрясение магнитудой 7,8 унесло жизни более 53 тысяч человек в Турции и разрушило или повредило сотни тысяч зданий в 11 южных и юго-восточных провинциях страны.

Еще около 6 тысяч человек погибли в северных районах соседней Сирии.

14 июля недалеко от юго-восточного побережья Иберийского полуострова произошло землетрясение магнитудой 5,4, которое было ощутимо на суше и напугало жителей нескольких испанских провинций.