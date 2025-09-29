Суд у Франції відкриває новий процес у справі авіакатастрофи 16-літньої давнини

У понеділок апеляційний суд Франції розпочне новий розгляд справи проти Air France та Airbus – через 16 років після того, як авіалайнер упав в Атлантичний океан, забравши життя 228 людей на борту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

У 2023 році суд нижчої інстанції у Франції виправдав обидві компанії за обвинуваченням у корпоративному вбивстві після історичного публічного процесу щодо зникнення рейсу AF447, що прямував із Ріо-де-Жанейро до Парижа 1 червня 2009 року.

Після дворічних пошуків "чорних скриньок" літака A330 французькі слідчі з’ясували, що пілоти неправильно відреагували на тимчасову втрату даних через обмерзання датчиків швидкості й вивели літак у вільне падіння, не зреагувавши на попереджувальні сигнали.

Водночас процес, що відбувся понад десять років потому, пролив світло на листування між Air France та Airbus щодо зростання проблем із датчиками швидкості.

Після дев’яти тижнів слухань паризький суддя констатував чотири випадки недбалості з боку Airbus і один – з боку Air France, проте визнав, що цього недостатньо, аби за французьким кримінальним правом встановити прямий зв’язок із втратою літака під час нічної бурі.

Прокурори оскаржили вирок і домоглися нового двомісячного процесу, який, за їхніми словами, передбачатиме повне дослідження доказів, а не лише правові питання.

Катастрофа AF447 стала однією з найбільш обговорюваних в історії авіації та призвела до низки технічних і тренувальних змін.

Прокурори стверджують, що Airbus занадто повільно відреагувала на зростання кількості інцидентів із датчиками швидкості, а Air France не забезпечила належної підготовки пілотів.

Обидві компанії постійно заперечували будь-які кримінальні правопорушення, але попередній суд виявив глибокі суперечки між двома флагманами Франції щодо ролі пілотів і датчиків у найбільшій авіакатастрофі країни.

Очікується, що генеральні директори Airbus та Air France виступлять зі заявами під час відкриття слухань о 13:30 за місцевим часом у понеділок.

