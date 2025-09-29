Суд во Франции открывает новый процесс по делу авиакатастрофы 16-летней давности

В понедельник апелляционный суд Франции начнет новое рассмотрение дела против Air France и Airbus – через 16 лет после того, как авиалайнер упал в Атлантический океан, унеся жизни 228 человек на борту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

В 2023 году суд низшей инстанции во Франции оправдал обе компании по обвинению в корпоративном убийстве после исторического публичного процесса по исчезновению рейса AF447, следовавшего из Рио-де-Жанейро в Париж 1 июня 2009 года.

После двухлетних поисков "черных ящиков" самолета A330 французские следователи выяснили, что пилоты неправильно отреагировали на временную потерю данных из-за обледенения датчиков скорости и вывели самолет в свободное падение, не отреагировав на предупредительные сигналы.

В то же время процесс, состоявшийся более десяти лет спустя, пролил свет на переписку между Air France и Airbus о росте проблем с датчиками скорости.

После девяти недель слушаний парижский судья констатировал четыре случая халатности со стороны Airbus и один – со стороны Air France, однако признал, что этого недостаточно, чтобы по французскому уголовному праву установить прямую связь с потерей самолета во время ночной бури.

Прокуроры обжаловали приговор и добились нового двухмесячного процесса, который, по их словам, будет предусматривать полное исследование доказательств, а не только правовые вопросы.

Катастрофа AF447 стала одной из самых обсуждаемых в истории авиации и привела к ряду технических и тренировочных изменений.

Прокуроры утверждают, что Airbus слишком медленно отреагировала на рост количества инцидентов с датчиками скорости, а Air France не обеспечила надлежащую подготовку пилотов.

Обе компании постоянно отрицали какие-либо уголовные правонарушения, но предварительный суд выявил глубокие разногласия между двумя флагманами Франции относительно роли пилотов и датчиков в крупнейшей авиакатастрофе страны.

Ожидается, что генеральные директора Airbus и Air France выступят с заявлениями во время открытия слушаний в 13:30 по местному времени в понедельник.

