Министр обороны Германии откроет новый логистический центр немецкой бригады в Литве

Министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник посетит Литву, чтобы открыть логистический центр поддержки немецкой бригады, дислоцированной в Рукле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

По информации Министерства обороны Литвы, на церемонии открытия также будут присутствовать министр обороны Довиле Шакалиене, командующий 1-й дивизии Вооруженных сил Литвы Аурелиюс Аласаускас и бригадный генерал Кристоф Губер – командующий немецкой бригады, развернутой в Литве.

Постоянный логистический центр, построенный на территории бывшего автопарка в Рукле, будет служить центром технического обслуживания и хранения военной техники как для немецкой бригады, так и для многонациональной боевой группы НАТО.

Площадь объекта составляет почти 20 гектаров и включает более 15 тысяч квадратных метров мастерских, офисов, складов и других помещений, а также 120 тысяч квадратных метров асфальтированных площадей и дорог.

В рамках проекта также были модернизированы местные дороги, установлены инженерные сети, добавлена солнечная электростанция, а также электронные и физические системы безопасности.

Строительство, которое финансировалось Берлином и выполнялось немецким подрядчиком с 15 литовскими строительными компаниями в качестве субподрядчиков, осуществлялось через Агентство НАТО по поддержке и закупкам.

Германия планирует развернуть в Литве бригаду численностью от 4 до 5 тысяч военнослужащих до конца 2027 года. Большинство из них будет базироваться в Руднинкае, а инженерные и разведывательные подразделения будут размещены в Рукле.

Сейчас в Литве служат около 400 военнослужащих немецких вооруженных сил, и до конца года их количество должно увеличиться до 500.

Кроме того, недавно в Германии заявили о готовности усилить свое присутствие на восточной границе НАТО в ответ на вторжение российских дронов в Польшу.

