В Польше на учениях внезапно умер 34-летний солдат

В Польше во время ротационных учений территориальной обороны в Подкарпатском воеводстве внезапно умер 34-летний солдат Гжегож Стець.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

В воскресенье вечером Территориальные силы обороны подтвердили смерть солдата 4-й Ясильской роты 33-го батальона легкой пехоты в Дембице, в Подкарпатском воеводстве.

"С глубокой скорбью мы восприняли сообщение о смерти солдата 3-й Подкарпатской бригады территориальной обороны. Мы разделяем боль и выражаем искренние соболезнования семье, близким и коллегам из подразделения. Слава его памяти", – сообщили представители войск территориальной обороны.

Как сообщил местный портал jaslo.info, Стець умер в ночь с 28 на 29 сентября в специализированной больнице в Ясло. Из предварительных выводов следует, что 34-летний солдат внезапно стал плохо себя чувствовать и был доставлен в больницу, где впоследствии скончался.

Полиция и военные расследуют обстоятельства инцидента.

Напомним, на днях унесенные ветром листовки Бундесвера встревожили польские спецслужбы.

На прошлой неделе шведские и польские военные проводили масштабные учения на острове Готланд.