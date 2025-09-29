Lufthansa анонсувала скорочення тисяч працівників до 2030 року

Німецька авіакомпанія Lufthansa запланувала скорочення тисяч працівників до 2030 року.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

До 2030 року група Lufthansa планує скоротити близько 4 тисяч працівників – передусім за рахунок адміністративних офісних посад, а не людей, які безпосередньо працюють на рейсах, та передусім у Німеччині.

Скорочення стануть наслідком ще більшої цифровізації та автоматизації процесів.

Окрім того, група компаній анонсувала їхню ще більшу інтеграцію та централізацію управління, а крім того – "найбільшу модернізацію флоту". Зокрема, до 2030 року Lufthansa Group хоче закупити понад 230 нових літаків, з яких сотню – для рейсів далекого прямування. Оновлення флоту дозволить суттєво скоротити операційні витрати, тому що нові літаки потребують менше пального.

