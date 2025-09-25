Ryanair: перебої в аеропортах через дрони неприємні, але не загрожують прибутковості

Перебої в роботі аеропортів, спричинені дронами, є неприємним явищем, але навряд чи вплинуть на прибутковість.

Про це заявив у четвер, 25 вересня, глава Ryanair Майкл О'Лірі, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Зазначимо, цього дня Данія заявила, що вторгнення дронів, через які на короткий час закрили два її аеропорти, були гібридними атаками.

Відтак глава найбільшої бюджетної авіакомпанії Ryanair заявив, що такі перебої в роботі аеропортів, спричинені дронами, є неприємним явищем, але навряд чи вплинуть на прибутковість.

"Це порушує нашу роботу. Ми досить швидко відновлюємося. Ви знаєте, авіакомпанії звикли з цим справлятися... Це неприємне явище, але не можна ризикувати безпекою", – додав О'Лірі.

Нагадаємо, 25 вересня стало відомо, що над територією Данії знову літали невідомі БпЛА – у тому числі біля військових об’єктів. Через них призупиняв роботу аеропорт міста Ольборг на півночі Данії.

Перед цим пізно увечері 22 вересня загадкові безпілотники на кілька годин заблокували роботу аеропортів Копенгагена та Осло. Данська премʼєрка Метте Фредеріксен назвала ці події "серйозною атакою на критичну інфраструктуру Данії", і не виключила, що до цього може бути причетна Росія.

В уряді Данії поки не вирішили, чи залучати вперше у своїй історії статтю 4 Північноатлантичного договору для консультацій у межах НАТО через другий за тиждень інцидент з невідомими безпілотниками.