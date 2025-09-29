Lufthansa анонсировала сокращение тысяч работников до 2030 года

Немецкая авиакомпания Lufthansa запланировала сокращение тысяч работников до 2030 года.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

К 2030 году группа Lufthansa планирует сократить около 4 тысяч работников – прежде всего за счет административных офисных должностей, а не людей, которые непосредственно работают на рейсах, и прежде всего в Германии.

Сокращения станут следствием еще большей цифровизации и автоматизации процессов.

Кроме того, группа компаний анонсировала еще большую интеграцию и централизацию управления, а кроме того – "самую большую модернизацию флота". В частности, до 2030 года Lufthansa Group хочет закупить более 230 новых самолетов, из которых сотню – для рейсов дальнего следования. Обновление флота позволит существенно сократить операционные расходы, так как новые самолеты требуют меньше топлива.

