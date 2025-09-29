У Берліні вважають заморожені росактиви найбільшим важелем впливу європейців у війні

Уряд Німеччини розглядає запропоноване розширення використання заморожених російських державних активів в ЄС як те, що може змінити правила гри у війні РФ проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

"Це питання є, мабуть, найбільшим політичним важелем, яким європейці можуть зараз володіти", – заявив представник уряду.

Минулого тижня канцлер Мерц запропонував надати Україні 140 мільярдів євро. Euroclear, що базується в Бельгії і де зберігаються заморожені активи, придбав би облігації ЄС і надав би їх Україні в борг. Щоб запобігти фактичній експропріації власності Росії, ці кредити будуть забезпечені бюджетними гарантіями країн-членів ЄС.

Для німецького уряду важливо, щоб Україна використовувала ці гроші для покриття своїх військових потреб протягом наступних двох-трьох років, кажуть у Берліні.

26 вересня стало відомо, що Європейська комісія запропонувала державам-членам ЄС використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України обсягом 140 мільярдів євро.

Водночас прем'єр-міністр Бельгії розкритикував пропозицію Європейської комісії використовувати заморожені активи російського центрального банку для фінансування "репараційного кредиту" Україні.