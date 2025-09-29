В Берлине считают замороженные росактивы самым большим рычагом влияния европейцев в войне

Правительство Германии рассматривает предложенное расширение использования замороженных российских государственных активов в ЕС как то, что может изменить правила игры в войне РФ против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Этот вопрос является, пожалуй, самым большим политическим рычагом, которым европейцы могут сейчас обладать", – заявил представитель правительства.

На прошлой неделе канцлер Мерц предложил предоставить Украине 140 миллиардов евро. Euroclear, базирующийся в Бельгии и где хранятся замороженные активы, приобрел бы облигации ЕС и предоставил бы их Украине в долг. Чтобы предотвратить фактическую экспроприацию собственности России, эти кредиты будут обеспечены бюджетными гарантиями стран-членов ЕС.

Для немецкого правительства важно, чтобы Украина использовала эти деньги для покрытия своих военных нужд в течение следующих двух-трех лет, говорят в Берлине.

26 сентября стало известно, что Европейская комиссия предложила государствам-членам ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины объемом 140 миллиардов евро.

В то же время премьер-министр Бельгии раскритиковал предложение Европейской комиссии использовать замороженные активы российского центрального банка для финансирования "репарационного кредита" Украине.