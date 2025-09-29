У Польщі затримали ексміністра юстиції для допиту в комісії Сейму

У польському аеропорту Фредеріка Шопена у понеділок поліцейські затримали колишнього міністра юстиції та генпрокурора Збігнева Зьобро, щоб доставити його на допит комісії Сейму щодо скандалу з програмним забезпеченням Pegasus.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Onet.

На понеділок о 10:30 було заплановано допит Зьобро, ексміністра юстиції від нині опозиційної партії "Право і справедливість", перед слідчою комісією Сейму у справі Pegasus.

Вранці 29 вересня співробітники поліції прийшли під дім Зьобро у Єрузалі, неподалік Варшави, близько 6 години ранку і кілька разів дзвонили у двері, але ніякої реакції на це не було.

Сам Зьобро публічно анонсував, що о 7:50 тільки вилітатиме з Брюсселя і прибуде до Варшави о 10 ранку.

Зрештою близько 10:30 його літак приземлився у Варшаві – на летовищі на нього вже чекали поліцейські, які вивели його з літака.

Це була дев’ята спроба доставити Зьобро на допит комісії, яку він вважає незаконною.

"Члени слідчої комісії у справі Pegasus мають запланований час до півночі, стільки вони будуть чекати на допит колишнього міністра юстиції Збігнева Зьобро", – сказав у понеділок заступник голови комісії, лідер лівих Томаш Трела.

Раніше у вересні суд у Варшаві постановив у примусовому порядку забезпечити присутність Зьобро на засіданні слідчої комісії Сейму щодо скандалу з програмним забезпеченням Pegasus для свідчень.

Сейм дав згоду на затримання Зьобро і його примусову доставку до Сейму ще у липні. Процедуру запустили після того, як Зьобро восьмий раз поспіль проігнорував запрошення на засідання.

Зазначимо, у лютому експосадовця майже вдалося доставити на засідання спецкомісії щодо Pegasus у примусовому порядку, але вийшло так, що засідання закрили до того, як правоохоронці привезли туди затриманого Зьобро.

З огляду на обставини того дня, у березні суд відхилив клопотання слідчої комісії про арешт Зьобро для примусової явки на наступне засідання.

Варто зазначити, справа Pegasus – гучний скандал, у рамках якого чинна влада розслідує незаконне використання шпигунського програмного забезпечення за часів правління партії "Права і справедливість", яка заперечує, що ПЗ використовувалося проти політичних опонентів.