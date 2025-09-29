Экс-генпрокурора Польши с 9-й попытки дождались на заседании спецкомиссии Сейма по Pegasus

Экс-генпрокурора и министра юстиции Польши Збигнева Зёбро наконец доставили на заседание следственной комиссии Сейма по использованию программного обеспечения Pegasus – после того, как он восемь раз проигнорировал такие приглашения.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Около 12 часов Зёбро, которого утром задержали в аэропорту Варшавы сразу после прилета из Брюсселя, привели на заседание спецкомиссии Сейма.

Показания Зёбро были единственным пунктом в повестке дня заседания, запланированного на 10:30, и для того, чтобы бывший чиновник смог на нем появиться, в заседании объявили перерыв до 12:00.

Бывший генпрокурор пришел на встречу "с улыбкой и бутылкой минеральной воды". После открытия заседания он комментировал речь главы комиссии Магдалены Сроки, из-за чего она упрекнула его за неподобающее поведение.

Збигнев Зобро заявил, что члены комитета "злоупотребляют властью для унижения политических оппонентов", назвал свое задержание "примером пропаганды" и сказал, что манера вопросов от комиссии "не имеет ничего общего с установлением правды".

"Дело с Pegasus можно объяснить и нужно объяснить, если общественность это интересует, но это нельзя делать в пропагандистском духе", – заявил он.

Бывший генпрокурор продолжает настаивать, что работа следственной комиссии незаконна, ссылаясь на прошлогоднее решение Конституционного суда, которым резолюцию Сейма о создании комиссии объявили неконституционной.

Во время слушаний он сказал, что шпионскую программу Pegasus использовали, среди прочего, в расследовании в отношении Славомира Новака и деле о Polnord.

Напомним, процедуру принудительной доставки Зёбро на заседание запустили после того, как он восьмой раз подряд проигнорировал приглашение.

В феврале экс-чиновника почти удалось доставить на заседание спецкомиссии по Pegasu, но получилось так, что заседание закрыли до того, как правоохранители привезли туда задержанного Зёбро.

"Дело Pegasus" – громкий скандал, в рамках которого действующая власть Польши расследует незаконное использование шпионского программного обеспечения во время правления партии "Право и справедливость", которая отрицает, что ПО использовалось против политических оппонентов.