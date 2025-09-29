Глава Міноборони Німеччини скептично оцінює ідею "стіни дронів"

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив скептицизм щодо концепції "стіни дронів" для захисту східних країн від російських повітряних вторгнень.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це він сказав на панельній дискусії Варшавського безпекового форуму в понеділок.

Пісторіус сказав, що "дуже цінує" ідею "стіни дронів", але додав, що вона може бути реалізована "в найближчі три-чотири роки".

"Ми повинні думати і діяти відповідно до пріоритетів, а є й інші, на мою думку. Нам потрібно більше можливостей і більше потужностей. Захист від дронів, звичайно, але не за допомогою "стіни дронів", – сказав він.

Німецький міністр додав, що пріоритетом є забезпечення достатньої гнучкості процесів розробки та закупівлі озброєнь з огляду на швидкість розвитку технологій.

Як повідомляла "Європейська правда", єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС, коментуючи порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

За даними ЗМІ, під час створення "стіни дронів" Євросоюз покладатиметься на технології, що добре показали себе в Україні.

Напередодні Кубілюс констатував, що ЄС знадобиться час для створення повноцінної мережі протидії дронам.