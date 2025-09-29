Глава Минобороны Германии скептически оценивает идею "стены дронов"

Министр обороны Германии Борис Писториус выразил скептицизм относительно концепции "стены дронов" для защиты восточных стран от российских воздушных вторжений.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico, об этом он сказал на панельной дискуссии Варшавского форума по безопасности в понедельник.

Писториус сказал, что "очень ценит" идею "стены дронов", но добавил, что она может быть реализована "в ближайшие три-четыре года".

"Мы должны думать и действовать в соответствии с приоритетами, а есть и другие, по моему мнению. Нам нужно больше возможностей и больше мощностей. Защита от дронов, конечно, но не с помощью "стены дронов", – сказал он.

Немецкий министр добавил, что приоритетом является обеспечение достаточной гибкости процессов разработки и закупки вооружений, учитывая скорость развития технологий.

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

По данным СМИ, при создании "стены дронов" Евросоюз будет полагаться на технологии, хорошо показавшие себя в Украине.

Накануне Кубилюс констатировал, что ЕС понадобится время для создания полноценной сети противодействия дронам.