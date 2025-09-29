У Німеччині контейнеровоз протаранив два мости на річці Мозель

У Німеччині контейнеровоз в ніч проти понеділка протаранив два мости на річці Мозель.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

За повідомленням річкової поліції, спочатку він протаранив міст у місті Швейх, а незабаром після цього ще один міст у місті Лонгуйх у районі Трір-Саарбург.

"Потрапляння води не було, і ніхто не постраждав", – йдеться в повідомленні.

"Із 40 контейнерів, що перевозилися, п'ять були серйозно пошкоджені", – додали в повідомлення.

Згідно з повідомленням, два автомобільні мости були тимчасово перекриті рано вранці, поки експерти перевіряли можливі пошкодження.

Як повідомляється, поліція на водних шляхах перевірила судноплавство капітана так званого конвою, що складається з голландського вантажного судна і баржі, яку штовхають. Тест на алкоголь показав нульовий рівень алкоголю в крові. Згодом йому дозволили продовжити рух вниз за течією Мозеля – з усіма контейнерами на борту, включно з п'ятьма пошкодженими вантажними контейнерами.

Точна причина аварії не була встановлена. Розслідування триває. У таких випадках часто розглядається навігаційна помилка, особливо "в темряві на вузькій проїжджій частині".

Нагадаємо, влітку вантажне судно з залізною рудою довжиною понад 100 метрів застрягло на Дунаї поблизу німецького Регенсбурга.

У травні неподалік норвезького міста Тронгейм вантажне судно NCL Salten сіло на мілину, наїхавши на двір місцевого жителя Йогана Гельберга.