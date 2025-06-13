У Німеччині на Дунаї з четверга застрягла 100-метрова баржа із залізною рудою

Вантажне судно з залізною рудою довжиною понад 100 метрів застрягло на Дунаї поблизу німецького Регенсбурга з четверга.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Перші спроби звільнити судно за допомогою буксира не увінчалися успіхом. У п’ятницю аварійні служби роблять нову спробу за допомогою іншого буксира.

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Хоча суховантаж, що прямує з Роттердама, лежить поперек Дунаю, інші кораблі змогли пройти поруч.

За словами представника Управління водних шляхів і судноплавства, Дунай, ймовірно, буде тимчасово перекритий біля Швабельвайса для нових спроб порятунку.

Якщо нові спроби не увінчаються успіхом, частина залізної руди буде вилучена в понеділок іншим судном за допомогою екскаватора. Це зробить баржу з її 1780-тонним вантажем легшою, а отже, ймовірно, більш маневреною.

Напередодні ще була надія, що рівень води підніметься. Поки що цього не сталося. Однак, за даними Німецької метеорологічної служби, протягом усієї неділі очікуються дощі та грози. Це може призвести до підйому рівня води в Дунаї.

Масштаби збитків, завданих судном, що зазнало аварії, поки що незрозумілі.

У травні неподалік норвезького міста Тронгейм вантажне судно NCL Salten сіло на мілину, наїхавши на двір місцевого жителя Йогана Гельберга.

А у грудні судно Finlandia Seaways з норвезькими засобами ППО на борту сіло на мілину в протоці Кармсундет біля міста Гаугесун у Норвегії – корабель прямував до Польщі.