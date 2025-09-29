В Германии контейнеровоз протаранил два моста на реке Мозель

В Германии контейнеровоз в ночь на понедельник протаранил два моста на реке Мозель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

По сообщению речной полиции, сначала он протаранил мост в городе Швейх, а вскоре после этого еще один мост в городе Лонгуйх в районе Трир-Саарбург.

"Попадания воды не было, и никто не пострадал", – говорится в сообщении.

"Из 40 перевозившихся контейнеров пять были серьезно повреждены", – добавили в сообщение.

Согласно сообщению, два автомобильных моста были временно перекрыты рано утром, пока эксперты проверяли возможные повреждения.

Как сообщается, полиция на водных путях проверила судоходство капитана так называемого конвоя, состоящего из голландского грузового судна и баржи, которую толкают. Тест на алкоголь показал нулевой уровень. Впоследствии ему разрешили продолжить движение вниз по течению Мозеля – со всеми контейнерами на борту, включая пять поврежденных грузовых контейнеров.

Точная причина аварии не была установлена. Расследование продолжается. В таких случаях часто рассматривается навигационная ошибка, особенно "в темноте на узкой проезжей части".

Напомним, летом грузовое судно с железной рудой длиной более 100 метров застряло на Дунае вблизи немецкого Регенсбурга.

В мае неподалеку норвежского города Тронхейм грузовое судно NCL Salten село на мель, наехав на двор местного жителя Йохана Гельберга.