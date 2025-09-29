У Кремлі ниють через вибори у Молдові: сотням тисяч завадили проголосувати

У Кремлі звинуватили керівництво Молдови у тому, що те нібито завадило "сотням тисяч" молдован у Росії проголосувати на парламентських виборах у неділю.

Про це заявив речник глави Кремля Дмитрій Пєсков, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".

Пєсков заявив, що Кремль буде готовий дати оцінку політичним виборам, які відбулися в Молдові, після того як свою позицію щодо них окреслять, зокрема, політичні сили, які не згодні з результатами.

"Оцінки потрібно вже давати потім – після того як ми зрозуміємо, як самі політичні сили вже позначать свою позицію щодо цих виборів", – сказав Пєсков.

За його словами, "спочатку, напевно, самі молдовани мають розібратися".

"Наскільки нам відомо, деякі політичні сили заявляють про свою незгоду, вони говорять про можливі порушення на виборах – ось це те, що ми чуємо, тут було б неправильно нам давати якісь голослівні оцінки", – пояснив прессекретар.

"З того, що ми бачимо і знаємо, сотні тисяч молдован були позбавлені можливості проголосувати на території Російської Федерації у зв'язку з тим, що для них було відкрито тільки дві виборчі дільниці, що, звісно, було недостатньо і не могло, власне, дати можливість проголосувати всім охочим. Ось це те, що можна констатувати", – зазначив Пєсков.

Нагадаємо, за даними підрахунку 100% голосів на виборах у Молдові керівна партія PAS здобула 50,2% голосів, що забезпечує їй одноосібну більшість.

