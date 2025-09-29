В Кремле ноют из-за выборов в Молдове: сотням тысяч помешали проголосовать

В Кремле обвинили руководство Молдовы в том, что оно якобы помешало "сотням тысяч" молдаван в России проголосовать на парламентских выборах в воскресенье.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс".

Песков заявил, что Кремль будет готов дать оценку политическим выборам, которые состоялись в Молдове, после того как свою позицию по ним обозначат, в частности, политические силы, которые не согласны с результатами.

"Оценки нужно уже давать потом – после того, как мы поймем, как сами политические силы уже обозначат свою позицию по этим выборам", – сказал Песков.

По его словам, "сначала, наверное, сами молдаване должны разобраться".

"Насколько нам известно, некоторые политические силы заявляют о своем несогласии, они говорят о возможных нарушениях на выборах – вот это то, что мы слышим, здесь было бы неправильно нам давать какие-то голословные оценки", – пояснил пресс-секретарь.

"Из того, что мы видим и знаем, сотни тысяч молдаван были лишены возможности проголосовать на территории Российской Федерации в связи с тем, что для них были открыты только два избирательных участка, что, естественно, было недостаточно и не могло, собственно, дать возможность проголосовать всем желающим. Вот это то, что можно констатировать", – отметил Песков.

Напомним, по данным подсчета 100% голосов на выборах в Молдове правящая партия PAS получила 50,2% голосов, что обеспечивает ей единоличное большинство.

