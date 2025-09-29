В Чехии перед выборами обнаружили сотни TikTok-аккаунтов в поддержку пророссийских сил

Сотни анонимных аккаунтов на платформе для обмена видео TikTok все активнее распространяют пророссийские нарративы и поддерживают радикальные партии накануне выборов в Чехии 3-4 октября.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование неправительственной группы Online Risk Labs, передает "Европейская правда".

Online Risk Labs, новосозданная группа чешских аналитиков, заявила, что обнаружила 286 аккаунтов TikTok, которые продвигают контент друг друга.

На них приходится от 5 до 9 миллионов просмотров в неделю – больше, чем на лидеров основных партий, сообщили в группе.

"Аккаунты не связаны с одной политической силой, а скорее демонстрируют поддержку нескольких радикальных и экстремистских партий одновременно", – говорится в заявлении группы.

По сообщениям местных СМИ, TikTok используют почти четверть чехов, что меньше, чем в Румынии, где в прошлом году президентские выборы были отменены из-за обвинений в российском вмешательстве через аккаунты на этой платформе. Россия отрицает эти обвинения. Чешский надзорный орган в сфере телекоммуникаций CTU заявил, что получил несколько жалоб на сотни аккаунтов в TikTok.

"Мы сочли эти предложения уместными и передали их Европейской комиссии как надзорному органу за крупными платформами", – заявили в CTU агентству Reuters, добавив, что находятся в контакте с TikTok.

В понедельник TikTok заявил, что активно сотрудничает с CTU, принимает меры в отношении контента или аккаунтов, нарушающих политику, и имеет команды, которые прекращают обманчивое поведение, не предоставляя подробностей о каких-либо случаях.

Аккаунты TikTok, отмеченные Online Risk Labs, выражали поддержку партиям, включая ультраправую SPD, которая занимает третье место в большинстве опросов общественного мнения с поддержкой около 13%, и ультралевую партию "Хватит!", которая набирает чуть более 5% поддержки и проходит в парламент, сообщает группа. Обе партии заявляют, что страна должна выйти из НАТО и Европейского Союза.

Последние опросы накануне парламентских выборов показывают, что оппозиционная партия ANO бывшего премьер-министра Андрея Бабиша лидирует с большим отрывом от правоцентристской коалиции SPOLU премьер-министра Петра Фиалы.

Для формирования большинства ANO может понадобиться поддержка SPD и "Хватит!"

Ранее движение ANO заверил, что не войдет в возможную коалицию с тем, кто будет требовать выхода Чехии из НАТО и ЕС.

О том, как может измениться власть в Чехии и как это может повлиять на отношения с Украиной, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Друзья Украины или единомышленники Орбана: как выборы могут изменить внешний курс Праги.