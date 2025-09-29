Столтенберг в мемуарах рассказал о закулисье вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своих мемуарах On My Watch ("В мое время") рассказал о напряженных переговорах в 2022 году о вступлении в Альянс Финляндии и Швеции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Согласно мемуарам Столтенберга, вступление Финляндии в НАТО было быстрым по меркам Альянса.

Полномасштабное вторжение России в Украину убедило в таком шаге тогдашнего финского премьера Санну Марин, а вот президент Саули Ниинистё был более осторожным, опасаясь потенциальных действий Москвы.

Из мемуаров бывшего генсека также следует, что в Швеции были обеспокоены быстрым темпом, с которым Финляндия двигалась к членству, но в итоге оба государства сделали этот шаг в мае 2022 года.

Отдельно Столтенберг рассказывает о напряженной атмосфере на саммите НАТО в Мадриде 2022 года, где Турция выступила против одобрения заявления о будущем вступлении Швеции и Финляндии.

По его воспоминаниям, в какой-то момент после длительных переговоров президент Финляндии Ниинистё вступил в перепалку с турецким визави Реджепом Тайипом Эрдоганом. Напряжение удалось развязать после перерыва, во время которого Столтенберг предложил Эрдогану пирожное и сэндвич.

Но даже когда стороны достигли приемлемой формулировки, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу начал спорить по другому вопросу.

На этом, вспоминает Столтенберг, его терпение иссякло и он попросил Чавушоглу "замолчать сейчас же", после чего "в комнате воцарилась тишина".

Отдельно бывший генсек вспомнил, как говорил со шведским руководством о том, что их государство будет принято в НАТО позже Финляндии – хотя сама Швеция настаивала на одновременном вступлении.

"Не волнуйтесь. Если вы ждали двести лет, чтобы присоединиться к военному альянсу, то можете подождать еще месяц", – вспомнил свои слова Столтенберг.

Йенс Столтенберг занимал должность генерального секретаря НАТО с 2014 по 2024 год, когда его сменил бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

В одном из последних интервью на посту Столтенберг вспоминал, как российская сторона врала перед ее полномасштабным вторжением в Украину.