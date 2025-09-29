"Репараційну позику" для України з заморожених активів РФ обговорять на рівні G7

Міністри фінансів "Групи семи" на відеоконференції обговорять пропозицію Європейської комісії щодо надання Україні "репараційної позики" на базі заморожених активів Росії в ЄС наприкінці поточного тижня.

Про це повідомив журналістам речник Європейської комісії Балаж Уйварі, відповідаючи на питання, чи презентувала Єврокомісія свою ідею щодо "репараційної позики" партнерам по G7, передає кореспондентка "Європейської правди".

"Репараційну позику" для України обговорять під час відеоконференції міністрів фінансів G7.

"Ми готові провести ці обговорення з партнерами по G7. Цього тижня відбудеться відеоконференція міністрів фінансів G7, і, звичайно, ми готові долучитися до будь-яких дискусій у цій сфері", – заявив Уйварі.

"Але що вирішать робити партнери по G7 – це їхнє рішення", – додав він.

Уйварі нагадав, що у порядку денному неформальної зустрічі Європейської ради в Копенгагені також є пункт щодо надання фінансової підтримки Україні.

"Не можна виключати, що це (репараційна позика. – "ЄП") може стати предметом обговорення лідерів", – повідомив речник.

Як повідомляла "Європейська правда", 26 вересня стало відомо, що Європейська комісія запропонувала державам-членам ЄС використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України обсягом 140 млрд євро.

Своєю чергою минулого тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні 140 млрд євро з заморожених активів, які зберігаються в депозитарії Euroclear, що базується в Бельгії – щоб Україна використовувала ці гроші для покриття своїх військових потреб протягом наступних 2-3 років.

Водночас прем'єр-міністр Бельгії розкритикував пропозицію Європейської комісії використовувати заморожені активи російського центрального банку для фінансування "репараційного кредиту" Україні.