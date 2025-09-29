"Репарационный заем" для Украины из замороженных активов РФ обсудят на уровне G7

Министры финансов "Группы семи" на видеоконференции обсудят предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине "репарационного займа" на базе замороженных активов России в ЕС в конце текущей недели.

Об этом сообщил журналистам представитель Европейской комиссии Балаж Уйвари, отвечая на вопрос, представила ли Еврокомиссия свою идею относительно "репарационного займа" партнерам по G7, передает корреспондентка "Европейской правды".

"Репарационный заем" для Украины обсудят во время видеоконференции министров финансов G7.

"Мы готовы провести эти обсуждения с партнерами по G7. На этой неделе состоится видеоконференция министров финансов G7, и, конечно, мы готовы присоединиться к любым дискуссиям в этой сфере", – заявил Уйвари.

"Но что решат делать партнеры по G7 – это их решение", – добавил он.

Уйвари напомнил, что в повестке дня неформальной встречи Европейского совета в Копенгагене также есть пункт о предоставлении финансовой поддержки Украине.

"Нельзя исключать, что это (репарационный заем. – „ЕП") может стать предметом обсуждения лидеров", – сообщил спикер.

Как сообщала "Европейская правда", 26 сентября стало известно, что Европейская комиссия предложила государствам-членам ЕС использовать замороженные российские активы для финансирования нового кредита для Украины объемом 140 млрд евро.

В свою очередь на прошлой неделе канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине 140 млрд евро из замороженных активов, которые хранятся в депозитарии Euroclear, базирующемся в Бельгии – чтобы Украина использовала эти деньги для покрытия своих военных нужд в течение следующих 2-3 лет.

В то же время премьер-министр Бельгии раскритиковал предложение Европейской комиссии использовать замороженные активы российского центрального банка для финансирования "репарационного кредита" Украине.