Уряд Нідерландів хоче посилити вимоги до надання громадянства іноземцям

Нідерландський уряд запропонував встановити мінімальний термін проживання для отримання громадянства Нідерландів у 10 років замість чинних пʼяти.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в повідомленні нідерландського уряду.

Пропозиція була винесена на громадське обговорення після того, як Рада міністрів Нідерландів схвалила пропозицію заступника міністра юстиції Арно Рютте про продовження роботи над законопроєктом.

Наразі іноземні резиденти в Нідерландах можуть подавати заявку на натуралізацію після п'яти років легального проживання.

Згідно з пропозицією, заявники повинні прожити в Нідерландах 10 років безперервно і бути "повністю інтегрованими" в нідерландське суспільство, перш ніж отримати право на натуралізацію.

На думку уряду, ця зміна дасть заявникам більше часу, щоб стати частиною нідерландського суспільства і продемонструвати міцні зв'язки з Нідерландами.

Спершу пропозиція пройде двомісячний період онлайн-консультацій, після чого її проаналізує Державна рада – консультативний орган при уряді, а потім вона буде подана до парламенту.

Раніше повідомлялось, що минулого року Німеччина надала громадянство рекордній кількості людей – 291 955, що на 46% більше, ніж у 2023 році.

Читайте також: Подвійне громадянство для Європи: де на Заході працюють обмеження, які скасовує Україна.