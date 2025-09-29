Правительство Нидерландов хочет ужесточить требования к гражданству для иностранцев

Нидерландское правительство предложило установить минимальный срок проживания для получения гражданства Нидерландов в 10 лет вместо действующих пяти.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении нидерландского правительства.

Предложение было вынесено на общественное обсуждение после того, как Совет министров Нидерландов одобрил предложение заместителя министра юстиции Арно Рютте о продолжении работы над законопроектом.

Сейчас иностранные резиденты в Нидерландах могут подавать заявку на натурализацию после пяти лет легального проживания.

Согласно предложению, заявители должны прожить в Нидерландах 10 лет непрерывно и быть "полностью интегрированными" в нидерландское общество, прежде чем получить право на натурализацию.

По мнению правительства, это изменение даст заявителям больше времени, чтобы стать частью нидерландского общества и продемонстрировать прочные связи с Нидерландами.

Сначала предложение пройдет двухмесячный период онлайн-консультаций, после чего его проанализирует Государственный совет – консультативный орган при правительстве, а затем оно будет подано в парламент.

