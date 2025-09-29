Санду: РФ не відмовиться від залякування Молдови, але вибори дали нам мандат на вступ в ЄС

Президентка Молдови Мая Санду вважає, що попри витрачені Росією кошти, молдовські виборці дали уряду сильний мандат на вступ в ЄС.

Про це вона сказала на пресконференції у понеділок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deschide.

За її словами, результат вчорашніх парламентських виборів не є перемогою якоїсь партії, але це перемога Республіки Молдова.

Санду подякувала громадянам за стійкість, яку вони проявили перед обличчям російської пропаганди і підкупу виборців.

"Наша єдність захистить нас у ці важкі часи і допоможе нам досягти наших цілей. Результат – це не перемога партії, а перемога країни. Вчорашнє голосування – це сильний мандат на вступ до ЄС", – заявила президентка.

За її словами, найважливішим є те, що молдовани вирішили за Республіку Молдова, незважаючи на всі гроші, витрачені Росією. У цьому контексті Мая Санду заявила, що очікує нових викликів з боку Москви, яка хоче відвернути країну від європейського шляху.

"Зрозуміло, що Росія не відмовиться повністю від своїх дій із залякування Республіки Молдова, але я вважаю, що громадяни переконливо продемонстрували на цих виборах, що ми – люди з гідністю і мужністю. Молдова – маленька, але сильна країна. Ця кампанія показала, що у нас є вразливі місця, але також є дієздатні інституції та віддані своїй справі люди", – зазначила вона.

Насамкінець глава держави закликала до соціальної згуртованості та наголосила, що всі громадяни, незалежно від того, за кого вони проголосували, повинні зробити свій внесок у розвиток Республіки Молдова та забезпечення кращого майбутнього для своїх дітей.

Нагадаємо, за даними підрахунку 100% голосів на виборах у Молдові керівна партія PAS здобула 50,2% голосів, що забезпечує їй одноосібну більшість.

Детальніше про результати виборів у Молдові читайте у статті Тріумф Санду, провал Кремля. Як Молдова утрималася на шляху до ЄС та які виклики це створює.